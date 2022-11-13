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Киноафиша Сериалы Внутренняя кухня Сезоны Сезон 1

Внутренняя кухня, 1 сезон

Cuisine interne 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Внутренняя кухня»

В 1-м сезоне сериала «Внутренняя кухня» талантливая Адриана любит свою профессию шеф-повара, совершенствуется на кухне и мечтает, что когда-нибудь ее ресторан станет элитным заведением, которое будут посещать знаменитости. Однако судьба распоряжается иначе. Девушка сталкивается с криминальными авторитетами, когда по случайному стечению обстоятельств на территории ее ресторана оказывается запрещенное казино с покером. Понимая, что она теряет контроль над ситуацией, Адриана старается взять себя в руки и начать битву с преступными силами, которые захватили ее жизнь и ресторан.

Список серий 1-го сезона сериала «Внутренняя кухня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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