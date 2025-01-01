Постеры сериала «Внутренняя кухня»

Спустя 43 года Ридли Скотт и Харрисон Форд до сих не решили этот спор: так кто же такой Декард в «Бегущем человеке»?

Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный

Вы не ждали, а «Гремлины» вернулись на экраны: не включайте свет и не проливайте воду — дата выхода уже известна

Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?

За год до «Метода»: в 2016-м Netflix выкупил этот сериал с Прилучным – тест покажет, помните ли вы сюжет

Мечтали посмотреть нового «Хищника»? А ведь фильм оказался копией «Звездных войн», Чубака и C-3PO на месте

Культовую sci-fi трилогию теперь можно посмотреть на Netflix — первому фильму в этом году исполнилось 40 лет

Пеннивайза в «Оно» должен был сыграть не Билл Скарсгард — вот почему актер выбыл из проекта

«Мне тебя вылечить?»: 3-й сезон «Магической битвы» уже стартовал – показали то, чего не было в манге (и даже Годжо вернулся)

Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен