Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Babylon 5
Awards
"Babylon 5" updates
About
Seasons
Cast and roles
Posters
Similar
Quotes
Filming locations
All info
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Winner
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Winner
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Cinematography for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree