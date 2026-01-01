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Kinoafisha TV Shows Babylon 5 Awards

"Babylon 5" updates

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Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Winner
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Winner
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Cinematography for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
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