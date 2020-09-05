Во 2-м сезоне сериала «Северная звезда» тайный враг Кузея на сей раз бьет в самое больное место. Теперь этот личный конфликт угрожает безопасности всей деревни. Сефер собирает молодежь для военной подготовки, чтобы ребята могли дать отпор в случае нападения. Но защищаться от врага оружием бесполезно, ведь он скрывается среди самых близких людей и уже строит новые козни. Он пытается достичь своей цели, манипулируя женщинами и их чувствами. Злодей использует бывшую любовницу Кузея, чтобы отвадить от него Йылдыз. Булут затевает публичный судебный процесс против Кузея, пытаясь настроить соседей против него.