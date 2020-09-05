Menu
Kuzey Yildizi season 2 watch online

Kuzey Yildizi season 2 poster
Kuzey Yildizi 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 35
Runtime 70 hours 0 minute
"Kuzey Yildizi" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Северная звезда» тайный враг Кузея на сей раз бьет в самое больное место. Теперь этот личный конфликт угрожает безопасности всей деревни. Сефер собирает молодежь для военной подготовки, чтобы ребята могли дать отпор в случае нападения. Но защищаться от врага оружием бесполезно, ведь он скрывается среди самых близких людей и уже строит новые козни. Он пытается достичь своей цели, манипулируя женщинами и их чувствами. Злодей использует бывшую любовницу Кузея, чтобы отвадить от него Йылдыз. Булут затевает публичный судебный процесс против Кузея, пытаясь настроить соседей против него.

6.1 IMDb
"Kuzey Yildizi" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
30. Bölüm
Season 2 Episode 1
5 September 2020
31. Bölüm
Season 2 Episode 2
12 September 2020
32. Bölüm
Season 2 Episode 3
19 September 2020
33. Bölüm
Season 2 Episode 4
26 September 2020
34. Bölüm
Season 2 Episode 5
3 October 2020
35. Bölüm
Season 2 Episode 6
10 October 2020
36. Bölüm
Season 2 Episode 7
17 October 2020
37. Bölüm
Season 2 Episode 8
24 October 2020
38. Bölüm
Season 2 Episode 9
7 November 2020
39. Bölüm
Season 2 Episode 10
14 November 2020
40. Bölüm
Season 2 Episode 11
21 November 2020
41. Bölüm
Season 2 Episode 12
28 November 2020
42. Bölüm
Season 2 Episode 13
5 December 2020
43. Bölüm
Season 2 Episode 14
12 December 2020
44. Bölüm
Season 2 Episode 15
19 December 2020
45. Bölüm
Season 2 Episode 16
26 December 2020
46. Bölüm
Season 2 Episode 17
9 January 2021
47. Bölüm
Season 2 Episode 18
16 January 2021
48. Bölüm
Season 2 Episode 19
23 January 2021
49. Bölüm
Season 2 Episode 20
30 January 2021
50. Bölüm
Season 2 Episode 21
6 February 2021
51. Bölüm
Season 2 Episode 22
13 February 2021
52. Bölüm
Season 2 Episode 23
20 February 2021
53. Bölüm
Season 2 Episode 24
27 February 2021
54. Bölüm
Season 2 Episode 25
6 March 2021
55. Bölüm
Season 2 Episode 26
13 March 2021
56. Bölüm
Season 2 Episode 27
20 March 2021
57. Bölüm
Season 2 Episode 28
27 March 2021
58. Bölüm
Season 2 Episode 29
3 April 2021
59. Bölüm
Season 2 Episode 30
10 April 2021
60. Bölüm
Season 2 Episode 31
17 April 2021
61. Bölüm
Season 2 Episode 32
24 April 2021
62. Bölüm
Season 2 Episode 33
1 May 2021
63. Bölüm
Season 2 Episode 34
8 May 2021
64. Bölüm
Season 2 Episode 35
15 May 2021
TV series release schedule
