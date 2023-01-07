Во 2-м сезоне сериала «Токийские мстители» продолжается история Такэмити Ханагаки, который в старшей школе прислуживал местной шпане. Ошибки прошлого оставили свой след. Такэмити не мог забыть девушку, которая погибла по вине той самой банды хулиганов. По загадочному стечению обстоятельств в этот же день, попав под поезд, Такэмити не погибает, а попадает в свое прошлое, на 12 лет назад. Он видит бывших приятелей и возлюбленную. Это дает главному герою возможность повлиять на трагичные события. Но для этого сначала ему нужно обрести внутренний стержень. И когда трус окажется героем, придется прогнуться тем, кто плюет на остальных.