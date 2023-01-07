Menu
Tokyo Revengers
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Токийские мстители» продолжается история Такэмити Ханагаки, который в старшей школе прислуживал местной шпане. Ошибки прошлого оставили свой след. Такэмити не мог забыть девушку, которая погибла по вине той самой банды хулиганов. По загадочному стечению обстоятельств в этот же день, попав под поезд, Такэмити не погибает, а попадает в свое прошлое, на 12 лет назад. Он видит бывших приятелей и возлюбленную. Это дает главному герою возможность повлиять на трагичные события. Но для этого сначала ему нужно обрести внутренний стержень. И когда трус окажется героем, придется прогнуться тем, кто плюет на остальных.

7.7 IMDb
It Is What It Is
Season 2 Episode 1
7 January 2023
Gotta Go
Season 2 Episode 2
14 January 2023
Stand Alone
Season 2 Episode 3
21 January 2023
Family Bonds
Season 2 Episode 4
28 January 2023
Christmas Eve
Season 2 Episode 5
4 February 2023
Whip Up Morale
Season 2 Episode 6
11 February 2023
Sibling Rivalry
Season 2 Episode 7
18 February 2023
Strive Together
Season 2 Episode 8
25 February 2023
Dawning of a New Era
Season 2 Episode 9
4 March 2023
The Light of My Life
Season 2 Episode 10
11 March 2023
On My Way Home
Season 2 Episode 11
18 March 2023
Last Order
Season 2 Episode 12
25 March 2023
When It Rains, It Pours
Season 2 Episode 13
1 April 2023
The Longest Day
Season 2 Episode 14
3 October 2023
Mortal Enemy
Season 2 Episode 15
10 October 2023
Run Out of Patience
Season 2 Episode 16
17 October 2023
Come Back to Life
Season 2 Episode 17
24 October 2023
A Bad Hunch
Season 2 Episode 18
31 October 2023
Rise Against
Season 2 Episode 19
7 November 2023
Turn the Tide
Season 2 Episode 20
14 November 2023
I Know in My Head
Season 2 Episode 21
21 November 2023
The Blue Ogre
Season 2 Episode 22
28 November 2023
Brave Heart
Season 2 Episode 23
5 December 2023
Nothing is left
Season 2 Episode 24
12 December 2023
Paradise Lost
Season 2 Episode 25
19 December 2023
Meet his fate
Season 2 Episode 26
26 December 2023
