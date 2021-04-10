В 1-м сезоне сериала «Токийские мстители» в центре событий – подросток по имени Такэмити Ханагаки. Он выдавал себя за заправского гопника, после чего вынужден был стать «шестеркой» у местной бандитской группировки. С того времени главный герой только и ждал, когда уйдет из школы, а получив аттестат, тут же убежал, оставив друзей. Спустя время, отсчитывая бесславно прожитые годы, Такэмити понимает, что в свои 26 лет не имеет никаких успехов. Прошлое сделало из него никчемного неудачника. Единственный луч света — девушка, с которой он был в отношениях, — некоторое время назад погибла по вине как раз тех бандитов, перед которыми он пресмыкался…