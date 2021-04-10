Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tokyo Revengers 2021, season 1

Tokyo Revengers season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tokyo Revengers Seasons Season 1

Tokyo Revengers
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 50
Runtime 20 hours 50 minutes
"Tokyo Revengers" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Токийские мстители» в центре событий – подросток по имени Такэмити Ханагаки. Он выдавал себя за заправского гопника, после чего вынужден был стать «шестеркой» у местной бандитской группировки. С того времени главный герой только и ждал, когда уйдет из школы, а получив аттестат, тут же убежал, оставив друзей. Спустя время, отсчитывая бесславно прожитые годы, Такэмити понимает, что в свои 26 лет не имеет никаких успехов. Прошлое сделало из него никчемного неудачника. Единственный луч света — девушка, с которой он был в отношениях, — некоторое время назад погибла по вине как раз тех бандитов, перед которыми он пресмыкался…

Series rating

0.0
Rate 3 votes
7.7 IMDb
Write review
Tokyo Revengers List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Reborn
Season 1 Episode 1
10 April 2021
Resist
Season 1 Episode 2
17 April 2021
Resolve
Season 1 Episode 3
24 April 2021
Return
Season 1 Episode 4
1 May 2021
Releap
Season 1 Episode 5
8 May 2021
Regret
Season 1 Episode 6
15 May 2021
Revive
Season 1 Episode 7
22 May 2021
Rechange
Season 1 Episode 8
29 May 2021
Revolt
Season 1 Episode 9
5 June 2021
Rerise
Season 1 Episode 10
12 June 2021
Respect
Season 1 Episode 11
19 June 2021
Revenge
Season 1 Episode 12
26 June 2021
Odds and Ends
Season 1 Episode 13
3 July 2021
Break up
Season 1 Episode 14
10 July 2021
No Pain, no gain
Season 1 Episode 15
17 July 2021
Once upon a time
Season 1 Episode 16
24 July 2021
No way
Season 1 Episode 17
31 July 2021
Open Fire
Season 1 Episode 18
7 August 2021
Turn around
Season 1 Episode 19
14 August 2021
Dead or Alive
Season 1 Episode 20
21 August 2021
One and only
Season 1 Episode 21
28 August 2021
One for all
Season 1 Episode 22
4 September 2021
End of war
Season 1 Episode 23
11 September 2021
A Cry baby
Season 1 Episode 24
18 September 2021
It Is What It Is
Season 1 Episode 25
7 January 2023
Gotta Go
Season 1 Episode 26
14 January 2023
Stand Alone
Season 1 Episode 27
21 January 2023
Family Bonds
Season 1 Episode 28
28 January 2023
Christmas Eve
Season 1 Episode 29
4 February 2023
Whip Up Morale
Season 1 Episode 30
11 February 2023
Sibling Rivalry
Season 1 Episode 31
18 February 2023
Strive Together
Season 1 Episode 32
25 February 2023
Dawning of a New Era
Season 1 Episode 33
4 March 2023
The Light of My Life
Season 1 Episode 34
11 March 2023
On My Way Home
Season 1 Episode 35
18 March 2023
Last Order
Season 1 Episode 36
25 March 2023
When It Rains, It Pours
Season 1 Episode 37
1 April 2023
The Longest Day
Season 1 Episode 38
3 October 2023
Mortal Enemy
Season 1 Episode 39
10 October 2023
Run Out of Patience
Season 1 Episode 40
17 October 2023
Come Back to Life
Season 1 Episode 41
24 October 2023
A Bad Hunch
Season 1 Episode 42
31 October 2023
Rise Against
Season 1 Episode 43
7 November 2023
Turn the Tide
Season 1 Episode 44
14 November 2023
I Know in My Head
Season 1 Episode 45
21 November 2023
The Blue Ogre
Season 1 Episode 46
28 November 2023
Brave Heart
Season 1 Episode 47
5 December 2023
Nothing is left
Season 1 Episode 48
12 December 2023
Paradise Lost
Season 1 Episode 49
19 December 2023
Meet his fate
Season 1 Episode 50
26 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more