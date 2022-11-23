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Постер к 2-му сезону сериала Невидимые
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Киноафиша Сериалы Невидимые Сезоны Сезон 2

Les Invisibles 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Невидимые »

Во 2-м сезоне сериала «Невидимые» команда детектива Дариуса вновь возвращается к расследованиям. В реке обнаруживается тело девушки в свадебном платье, однако в последнее время ни с одного торжества поблизости не пропадала невеста. Выяснить личность погибшей оказывается не так-то просто. Кроме того, Мари-Джо всерьез сомневается, что жертва бросилась в воду по собственному желанию. Тем временем отряду приходится объединиться с коллегой из другого подразделения, который не вызывает ни у кого доверительных и теплых чувств. Однако именно этот человек ведет дело убийцы, с которым оказывается связан очередной «Джон Доу».

Список серий 2-го сезона сериала «Невидимые » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Локи Loki
Сезон 2 Серия 1
23 ноября 2022
Рубенс Rubens
Сезон 2 Серия 2
23 ноября 2022
Меркурий Mercury
Сезон 2 Серия 3
30 ноября 2022
Опал Opal
Сезон 2 Серия 4
30 ноября 2022
Ромео и Джульетта Romeo & Juliet
Сезон 2 Серия 5
7 декабря 2022
Белый Blanche
Сезон 2 Серия 6
7 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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