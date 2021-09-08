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Киноафиша Сериалы Невидимые Сезоны Сезон 1

Les Invisibles 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Невидимые »

В 1-м сезоне сериала «Невидимые» в центре событий находится детектив Дариус, возглавляющий особый отдел французской полиции. Его сотрудников называют «невидимками», так как их работа не бросается в глаза, в отличие от специалистов других подразделений. Однако дело этих ребят необходимо, и зачастую именно их усилия помогают раскрыть преступление. Их задача – любыми способами выяснить личность безымянной жертвы убийства. К помощи Дариуса обращаются, когда других зацепок у следствия не остается. Помимо начальника, в отделе работают агент Мари-Джо, бывший спортсмен Бен и загадочная Герцогиня.

Список серий 1-го сезона сериала «Невидимые » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Милан Milan
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2021
Сикомор Sycomore
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2021
Пачебель Pachebel
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2021
Цитадель Citadelle
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2021
Кордельеры Cordeliers
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2021
Кролик Garenne
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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