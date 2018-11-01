Во 2-м сезоне шоу «Автобус любви: путешествие по Азии», выпущенное на стриминговой платформе Netflix,‎ расскажет истории людей, которые хотят обзавестись романтическими отношениями. Семь человек разного пола и возраста отправляются в поездку по странам Азии: дорога лежит из Вьетнама обратно в Японию. Они едут не только получать впечатления, но и знакомиться. Задача заключается в том, чтобы найти родственную душу среди участников или встреченных по пути людей. Шоу дает уникальную возможность своими глазами увидеть, как у людей зарождаются чувства и заинтересованность друг в друге, как они пытаются добиться взаимности.