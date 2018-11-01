Menu
Ainori Love Wagon: Asian Journey (2017), season 2

Season premiere 1 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Ainori Love Wagon: Asian Journey" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Автобус любви: путешествие по Азии», выпущенное на стриминговой платформе Netflix,‎ расскажет истории людей, которые хотят обзавестись романтическими отношениями. Семь человек разного пола и возраста отправляются в поездку по странам Азии: дорога лежит из Вьетнама обратно в Японию. Они едут не только получать впечатления, но и знакомиться. Задача заключается в том, чтобы найти родственную душу среди участников или встреченных по пути людей. Шоу дает уникальную возможность своими глазами увидеть, как у людей зарождаются чувства и заинтересованность друг в друге, как они пытаются добиться взаимности.

Incursion
Season 2 Episode 1
1 November 2018
The Loudmouth and the Crybaby
Season 2 Episode 2
8 November 2018
The Door to Despair
Season 2 Episode 3
15 November 2018
Origami
Season 2 Episode 4
22 November 2018
The Pure Arabian Sea
Season 2 Episode 5
29 November 2018
Love and Sorrow in Kathmandu
Season 2 Episode 6
6 December 2018
Love at the End of the Century
Season 2 Episode 7
13 December 2018
The Redacted Diary
Season 2 Episode 8
20 December 2018
In the Arms of the Himalayas
Season 2 Episode 9
27 December 2018
The Power of Music
Season 2 Episode 10
3 January 2019
Take Me Camping
Season 2 Episode 11
10 January 2019
Yesterday's Enemy, Today's Friend
Season 2 Episode 12
17 January 2019
The Doctor's Tears
Season 2 Episode 13
24 January 2019
Absence Makes the Heart Grow Fonder
Season 2 Episode 14
31 January 2019
Smile
Season 2 Episode 15
7 February 2019
AI in Love
Season 2 Episode 16
14 February 2019
You're Even Pretty When You Cry
Season 2 Episode 17
21 February 2019
Shakespeare in Love
Season 2 Episode 18
28 February 2019
Shocking Twist
Season 2 Episode 19
7 March 2019
Half and Half
Season 2 Episode 20
14 March 2019
The Promise
Season 2 Episode 21
21 March 2019
She Never Gave Up
Season 2 Episode 22
28 March 2019
