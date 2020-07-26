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Постер к 1-му сезону сериала Туманный холм пяти стихий
Киноафиша Сериалы Туманный холм пяти стихий Сезоны Сезон 1

Fog Hill of Five Elements
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Туманный холм пяти стихий»

В 1-м сезоне сериала «Туманный холм пяти стихий» легенда гласит, что когда-то на земле существовали существа, способные дать избранным людям способность управлять пятью стихиями. Но для того, чтобы приобрести заветное умение, придется пройти через опасные туманные горы. Один смельчак решил преодолеть рискованный путь, чтобы получить могущество и власть над природой. Отправляясь на риск, он не знал, с какими испытаниями ему придется столкнуться и как дорого заплатить за свое отчаянное бесстрашие. Впрочем, цель оправдывает средства. Или же это правило действует далеко не всегда?

Список серий сериала Туманный холм пяти стихий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 августа 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 августа 2020
График выхода всех сериалов
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