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Постер к 2-му сезону сериала Туманный холм пяти стихий
Киноафиша Сериалы Туманный холм пяти стихий Сезоны Сезон 2

Fog Hill of Five Elements
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 52 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Туманный холм пяти стихий»

Во 2-м сезоне сериала «Туманный холм пяти стихий» продолжается история о существовании древнего мира, населенного мистическими созданиями. Их считали теневыми правителями. Им всегда нужен был новый человек для того, чтобы наделить его большими полномочиями. Когда человека находили, он получал новую должность и власть над пятью стихиями. Многие смельчаки проходили сквозь туманную гору для одной цели. Они хотели выявить место нахождения загадочной, хорошо спрятанной обители. Но пока место с пристанищем не удалось отыскать. Туманная гора всегда была слишком трудным препятствием. Путникам не удавалось через нее пройти...

Список серий сериала Туманный холм пяти стихий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
26 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
2 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
9 августа 2023
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
16 августа 2023
График выхода всех сериалов
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