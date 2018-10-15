Во 2-м сезоне шоу «Семейные кулинарные страсти»‎ немного меняет свой формат. Теперь в каждом эпизоде в ожесточенной кухонной битве столкнутся четыре семьи. Они будут готовить привычную пищу на новый лад и трудиться над обедами для всех родственников из большого количества ингредиентов. Все блюда должны быть простыми и не наносить ущерб семейному бюджету. Участникам придется экспериментировать со вкусом и внешним видом, каждый раз привнося в свою работу что-то необычное. Конкурсантов ждут как индивидуальные задания, так и коллективные. Оценивать их труд будет самый молодой обладатель звезды «Мишлен», а победители удостоятся награды.