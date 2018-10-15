Menu
Family Cooking Showdown (2017), season 2

Family Cooking Showdown season 2 poster
Family Cooking Showdown
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 14
Runtime 13 hours 46 minutes
"Family Cooking Showdown" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Семейные кулинарные страсти»‎ немного меняет свой формат. Теперь в каждом эпизоде в ожесточенной кухонной битве столкнутся четыре семьи. Они будут готовить привычную пищу на новый лад и трудиться над обедами для всех родственников из большого количества ингредиентов. Все блюда должны быть простыми и не наносить ущерб семейному бюджету. Участникам придется экспериментировать со вкусом и внешним видом, каждый раз привнося в свою работу что-то необычное. Конкурсантов ждут как индивидуальные задания, так и коллективные. Оценивать их труд будет самый молодой обладатель звезды «Мишлен», а победители удостоятся награды.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Family Cooking Showdown" season 2 list of episodes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
15 October 2018
Episode 2
Season 2 Episode 2
16 October 2018
Episode 3
Season 2 Episode 3
17 October 2018
Episode 4
Season 2 Episode 4
18 October 2018
Episode 5
Season 2 Episode 5
19 October 2018
Episode 6
Season 2 Episode 6
23 October 2018
Episode 7
Season 2 Episode 7
24 October 2018
Episode 8
Season 2 Episode 8
25 October 2018
Episode 9
Season 2 Episode 9
26 October 2018
Episode 10
Season 2 Episode 10
29 October 2018
Episode 11
Season 2 Episode 11
30 October 2018
Episode 12
Season 2 Episode 12
31 October 2018
Episode 13
Season 2 Episode 13
1 November 2018
Episode 14
Season 2 Episode 14
2 November 2018
TV series release schedule
