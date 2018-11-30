Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Смерть от магии
Киноафиша Сериалы Смерть от магии Сезоны Сезон 1

Death by Magic
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Смерть от магии»

В 1-м сезоне шоу «Смерть от магии» известный фокусник Драммонд Мани-Кутс посетит разные уголки мира: от Кейптауна до Лос-Анжелеса. В этом путешествии он, как и всегда, будет заниматься любимым делом. Однако есть и принципиальное отличие от его привычной деятельности. Теперь он идет на существенный риск, который может привести к летальному исходу. Трюки, за которые берется Драммонд, однажды уже пытались исполнить его коллеги, однако это обернулось не просто неудачей, но смертью. Иллюзионист почтит память артистов, рассказав об их достижениях и трагической гибели, а затем возьмется выполнить то, что не получилось сделать у других.

Список серий 1-го сезона телешоу «Смерть от магии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
КЕЙПТАУН: большой побег CAPE TOWN: The Greast Escape
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2018
МАЙАМИ: с головой под воду MIAMI: Head Under Water
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2018
ДЕТРОЙТ: причина гибели – зрители DETROIT: Death by Audience
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2018
ЛОНДОН: заживо похороненный LONDON: Buried Alive
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2018
ЛАС-ВЕГАС: вопреки всему LAS VEGAS: Against the Odds
Сезон 1 Серия 5
30 ноября 2018
ИНДИЯ: трюк с веревкой INDIA: The Rope Trick
Сезон 1 Серия 6
30 ноября 2018
ЭДИНБУРГ: испытание огнем EDINBURGH: Trial by Fire
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 2018
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: сорвиголова LOS ANGELES: Daredevil
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Выпрашивает квартиру, но съехал с «однушки»: отца вундеркиндов Теплякова поймали на лжи
Гном Гномыча и Арсения разлучат с любимой женщиной: Плющенко пора искать замену
Сразу после смерти бывшей жены беда приключилась и с сыном Домогарова
Умер одиноким в глухой деревне: страшные подробности смерти Кононова из «Большой перемены»
Пытались скрыть, но не смогли: вопиющая ошибка в «Бриллиантовой руке» стала очевидна спустя годы
Гайдай принципиально не снимал этих советских актеров: речь про лучших из лучших
Фронтовики недолюбливали одного русского актера: не поверите, узнав, о ком речь
Королева изнемогает без Николаева: очевидное невозможно игнорировать
В шоу Гузеевой: кем работает младшая дочь Михалкова от манекенщицы
Затмит и Киркорова, и Баскова: этот российский певец вот-вот станет мировой звездой
Скрыть не удалось: правду о состоянии Пахмутовой выдали самые близкие
Сколько зарабатывает Костомаров за один день: ахнете, узнав эту цифру
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше