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Постер телешоу Смерть от магии
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Киноафиша Сериалы Смерть от магии

Смерть от магии (2018 - 2018)

Death by Magic 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 40 минут

О чем телешоу

Драммонд Мани-Кутс – иллюзионист, который буквально поглощен своим делом. Ради магии и зрительского восторга он готов пойти на многие жертвы. В «Смерти от магии» от Netflix он отправится в большое путешествие, опасное для жизни. Дело в том, что в своей поездке он будет выступать перед публикой с трюками, таящими в себе смертельную угрозу. Именно при их выполнении погибали коллеги Драммонда. Фокусник расскажет истории тех, кто лишился жизни, занимаясь любимой работой. Затем, после серьезной подготовки, он все-таки сам исполнит роковые номера на глазах у изумленных зрителей.

Смерть от магии - трейлер
Смерть от магии  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.1 IMDb
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Сезоны
Смерть от магии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
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