Драммонд Мани-Кутс – иллюзионист, который буквально поглощен своим делом. Ради магии и зрительского восторга он готов пойти на многие жертвы. В «Смерти от магии» от Netflix он отправится в большое путешествие, опасное для жизни. Дело в том, что в своей поездке он будет выступать перед публикой с трюками, таящими в себе смертельную угрозу. Именно при их выполнении погибали коллеги Драммонда. Фокусник расскажет истории тех, кто лишился жизни, занимаясь любимой работой. Затем, после серьезной подготовки, он все-таки сам исполнит роковые номера на глазах у изумленных зрителей.