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Постер к 1-му сезону сериала Дар небес: 14 дней
Киноафиша Сериалы Дар небес: 14 дней Сезоны Сезон 1

God's Gift: 14 Days 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дар небес: 14 дней»

В 1-м сезоне сериала «Дар небес: 14 дней» в центре событий оказываются два человека, который предоставил шанс повлиять на прошлое и предотвратить страшную трагедию. Они собираются любыми способами спасти невинную девочку. Получив две недели в дар от провидения, двое незнакомцев вступают в схватку за жизнь маленького ребенка, и вместе с тем их отношение к жизни, к другим людям и принципы претерпевают изменения. Главная героиня, которая столкнулась с болью утраты своего дитя, понимает, что до этого была чрезмерно к ней строга и хочет стать идеальной мамой. Главный герой, осознав, что был чрезмерно эгоистичен, стремится помочь другим.

Список серий 1-го сезона сериала «Дар небес: 14 дней» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 марта 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 марта 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 апреля 2014
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 апреля 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 апреля 2014
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
14 апреля 2014
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 апреля 2014
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
21 апреля 2014
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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