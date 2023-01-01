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Постер сериала Дар небес: 14 дней
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Дар небес: 14 дней, список сезонов

God's Gift: 14 Days 18+
Год выпуска 2014
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS
Список сезонов сериала «Дар небес: 14 дней»
Дар небес: 14 дней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 3 марта 2014 - 22 апреля 2014
 
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