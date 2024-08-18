Меню
Кто круче всех? (2024), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Кто круче всех?
Киноафиша Сериалы Кто круче всех? Сезоны Сезон 1

Kto kruche vseh? 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 1
Продолжительность сезона 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Кто круче всех?»

В 1-м сезоне шоу «Кто круче Рогова?» самые талантливые специалисты стайлинга из России попытаются доказать, что им впору тягаться с таким профессионалом, как Александр Рогов. Участникам проекта потребуется собрать несколько уникальных луков, соответствующих последним веяниям моды. Стилистам предстоит проявить смекалку, ведь собрать образ из товаров мировых брендов способны многие, но не всем под силу сделать то же самое из вещей, приобретенных в массмаркете. Победители смогут присоединиться к команде Рогова на постоянной основе. 

Список серий телешоу Кто круче всех? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2024
График выхода всех сериалов
