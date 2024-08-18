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Постер телешоу Кто круче всех?
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Киноафиша Сериалы Кто круче всех?

Кто круче всех? (2024 - …)

Kto kruche vseh? 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС Love
Продолжительность телешоу 48 минут

О чем телешоу

В каждом выпуске участвуют три совершенно разные девушки, считающие, что они с модой на «ты». Героинь из дома «похищают» агенты шоу, которые тайно забирают также всю одежду, обувь и аксессуары, чтобы Александр составил портрет каждой претендентки на победу. Участницы наблюдают за «модным приговором» на мониторе в отдельном трейлере, который везёт их на личную встречу с Роговым. После разбора ведущий встречается с модницами, чтобы отправить одну из них домой, а финалисткам дать конкурсное задание — всего за час собрать образ в конкретном стиле и продемонстрировать его на подиуме. В финале Александр, Лина Дембикова и приглашённый гость выставляют оценки. В итоге только одна героиня заберёт победную статуэтку, получит звание «Самая крутая модница недели» и 50 000 рублей.

Кто круче всех? - трейлер первого сезона
Кто круче всех?  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Александр Рогов
Александр Рогов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Кто круче всех? - Сезон 1 Сезон 1
2024, 1 эпизод
 
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