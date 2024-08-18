В каждом выпуске участвуют три совершенно разные девушки, считающие, что они с модой на «ты». Героинь из дома «похищают» агенты шоу, которые тайно забирают также всю одежду, обувь и аксессуары, чтобы Александр составил портрет каждой претендентки на победу. Участницы наблюдают за «модным приговором» на мониторе в отдельном трейлере, который везёт их на личную встречу с Роговым. После разбора ведущий встречается с модницами, чтобы отправить одну из них домой, а финалисткам дать конкурсное задание — всего за час собрать образ в конкретном стиле и продемонстрировать его на подиуме. В финале Александр, Лина Дембикова и приглашённый гость выставляют оценки. В итоге только одна героиня заберёт победную статуэтку, получит звание «Самая крутая модница недели» и 50 000 рублей.