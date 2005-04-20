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Постер телешоу Секс с Анфисой Чеховой
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Секс с Анфисой Чеховой (2005 - 2005)

Seks s Anfisoj Chekhovoj 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 29 часов 0 минут
О чем телешоу

«Секс с Анфисой Чеховой» — нашумевшая телепередача начала нулевых, посвященная исследованию интимной жизни в ее самых разных проявлениях. Впервые на российском ТВ в шоу затрагивались такие темы, как секс-табу, работа в секс-индустрии и фетиши, а также давались подробные инструкции о том, что делать, если из отношений исчезла страсть. Ведущая Анфиса Чехова делится с телезрителями лайфхаками, а основное шоу регулярно разбавляется интересными рубриками и интервью, взятыми как у профессионалов, так и у простых прохожих.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анфиса Чехова Ведущая
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Секс с Анфисой Чеховой - Сезон 1 Сезон 1
2005, 6 эпизодов
Секс с Анфисой Чеховой - Сезон 2 Сезон 2
TBA, 30 эпизодов
Секс с Анфисой Чеховой - Сезон 3 Сезон 3
TBA, 22 эпизода
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