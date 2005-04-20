«Секс с Анфисой Чеховой» — нашумевшая телепередача начала нулевых, посвященная исследованию интимной жизни в ее самых разных проявлениях. Впервые на российском ТВ в шоу затрагивались такие темы, как секс-табу, работа в секс-индустрии и фетиши, а также давались подробные инструкции о том, что делать, если из отношений исчезла страсть. Ведущая Анфиса Чехова делится с телезрителями лайфхаками, а основное шоу регулярно разбавляется интересными рубриками и интервью, взятыми как у профессионалов, так и у простых прохожих.