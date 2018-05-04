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Постер к 1-му сезону телешоу Небольшая помощь с Кэрол Бернетт
Киноафиша Сериалы Небольшая помощь с Кэрол Бернетт Сезоны Сезон 1

A Little Help with Carol Burnett
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Небольшая помощь с Кэрол Бернетт»

В 1-м сезоне шоу «Небольшая помощь с Кэрол Бернетт» покажет, насколько непредсказуема бывает логика маленьких детей, а их слова – прямолинейны. Они удивительно мудры и проницательны, а еще умеют представить альтернативное видение тяжелых ситуаций, упрощая их сложность. Их познания о мире ведущая Кэрол Бернетт собирается использовать во благо. Она не только расспросит участников об их мнении по разным вопросам, но и предложит помочь другим людям. Знаменитые гости поделятся своими откровениями, чтобы получить обратную связь от маленьких экспертов. Познания детей об окружающем мире позволят посмотреть на привычные вещи с другой стороны.

Список серий 1-го сезона телешоу «Небольшая помощь с Кэрол Бернетт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дружба Friendship
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2018
Любовь Love
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2018
Брак Marriage
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2018
Воспитание детей Parenting
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2018
Дом Home
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2018
Забота о себе #Selfcare
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2018
Свидания Dating
Сезон 1 Серия 7
4 мая 2018
Общение Communication
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2018
Технологии Tech
Сезон 1 Серия 9
4 мая 2018
Жизнь Life
Сезон 1 Серия 10
4 мая 2018
Большие проблемы Big Issues
Сезон 1 Серия 11
4 мая 2018
Семья Family
Сезон 1 Серия 12
4 мая 2018
График выхода всех сериалов
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