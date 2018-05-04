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Постер телешоу Небольшая помощь с Кэрол Бернетт
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Киноафиша Сериалы Небольшая помощь с Кэрол Бернетт

Небольшая помощь с Кэрол Бернетт (2018 - 2018)

A Little Help with Carol Burnett 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 48 минут

О чем телешоу

Американское телешоу «Небольшая помощь с Кэрол Бернетт» предоставляет разным поколениям уникальную возможность пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Главные герои программы – маленькие дети от 4 до 8 лет, которые, несмотря на юный возраст, уже сформировали собственное мнение по разным поводам. Они будут отвечать на поставленные ведущей вопросы, каждый раз удивляя публику своей непосредственностью. В шоу примут участие и звездные гости, которые поделятся личными переживаниями и получат от детей комментарий, отражающий необычный взгляд на их проблемы.

В ролях
В ролях
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Бриттани Сноу
Бриттани Сноу
Тони Хейл
Тони Хейл
Финн Вулфхард
Финн Вулфхард
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Сезоны
Небольшая помощь с Кэрол Бернетт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
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