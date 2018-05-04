Американское телешоу «Небольшая помощь с Кэрол Бернетт» предоставляет разным поколениям уникальную возможность пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Главные герои программы – маленькие дети от 4 до 8 лет, которые, несмотря на юный возраст, уже сформировали собственное мнение по разным поводам. Они будут отвечать на поставленные ведущей вопросы, каждый раз удивляя публику своей непосредственностью. В шоу примут участие и звездные гости, которые поделятся личными переживаниями и получат от детей комментарий, отражающий необычный взгляд на их проблемы.