Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Мир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Жизнь ковбоя
Киноафиша Сериалы Жизнь ковбоя Сезоны Сезон 1

How to Be a Cowboy 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Жизнь ковбоя»

В 1-м сезоне шоу «Жизнь ковбоя», выпущенном платформой Netflix, зрители познакомятся с Дейлом Бризби. Несмотря на то что времена ковбоев остались в прошлом, он продолжает их славные традиции. Герой содержит ранчо вместе со своей командой, которая живет под девизом «один за всех – и все за одного». Здесь царит дружеская атмосфера взаимовыручки, но ребята нередко сталкиваются и с трудностями. Теперь в их компанию попадает единственная женщина, которая будет заниматься содержанием быков. В рамках проекта Дейл покажет свою повседневную жизнь, в которой он ухаживает за животными, выступает на родео, соревнуется с друзьями в бросании лассо.

Список серий телешоу Жизнь ковбоя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Добро пожаловать на Радиатор Ранчо Welcome to Radiator Ranch
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2021
Пока коровы не вернутся домой Til the Cows Come Home
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2021
Рискованное дело Risky Business
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2021
Ковбойский вызов The Cowboy Challenge
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2021
Остановись, брось и катись Stop, Drop & Roll
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2021
Время родео Rodeo Time
Сезон 1 Серия 6
1 сентября 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Без надбавок: озвучен размер крохотной пенсии Маршала
Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены
Стыда не оберется: пикантное фото дочки Успенской утекло в Сеть
Не только Проклова: среди «жертв» Табакова была еще одна известная актриса
Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)
Жаловаться не придется: назван размер пенсии Пахмутовой
Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф
Эти 3 знака Зодиака отличаются сильной энергетикой: вы среди них?
Королевское долголетие за копейки: этот напиток позволил Елизавете II дожить до 96
Пышка из «Ералаша» зря перестала сниматься: похудела и выглядит как топ-модель
Тест: выберете картинки и узнайте свою самую сильную сторону
Дети Пугачевой в плачевном положении: никто не думал, что до такого дойдет
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше