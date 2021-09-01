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Постер телешоу Жизнь ковбоя
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Киноафиша Сериалы Жизнь ковбоя

Жизнь ковбоя (2021 - …)

How to Be a Cowboy 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 30 минут

О чем телешоу

Дейл Бризби – настоящий современный ковбой, который стал известным благодаря своей деятельности на YouTube. Он владеет ранчо в Техасе и предпочитает придерживаться традиций этой местности. «Жизнь ковбоя» – проект Netflix, в котором герой поделится рассказами о том, каково быть ковбоем в XXI веке. Бризби не только погрузит в подробности своей жизни, но и даст множество советов для начинающих. Он уверен, что это возможно даже в наше время. Зрители познакомятся с коллегами ведущего, узнают о нюансах жизни на ферме, о том, как устроен быт на Диком Западе и как правильно ухаживать за лошадьми.

Жизнь ковбоя - трейлер первого сезона
Жизнь ковбоя  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.4 IMDb
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Сезоны
Жизнь ковбоя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
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