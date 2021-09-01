Дейл Бризби – настоящий современный ковбой, который стал известным благодаря своей деятельности на YouTube. Он владеет ранчо в Техасе и предпочитает придерживаться традиций этой местности. «Жизнь ковбоя» – проект Netflix, в котором герой поделится рассказами о том, каково быть ковбоем в XXI веке. Бризби не только погрузит в подробности своей жизни, но и даст множество советов для начинающих. Он уверен, что это возможно даже в наше время. Зрители познакомятся с коллегами ведущего, узнают о нюансах жизни на ферме, о том, как устроен быт на Диком Западе и как правильно ухаживать за лошадьми.