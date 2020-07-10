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Постер к 1-му сезону телешоу Калейдоскоп свиданий: Бразилия
Киноафиша Сериалы Калейдоскоп свиданий: Бразилия Сезоны Сезон 1

O Crush Perfeito 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 42 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Калейдоскоп свиданий: Бразилия»

В 1-м сезоне шоу «Калейдоскоп свиданий: Бразилия» даст возможность одиноким людям обрести близкого человека. В каждом эпизоде участник шоу отправляется знакомиться с потенциальной второй половиной, не зная о ней практически ничего. Страсти будут вспыхивать прямо под прицелом камер: между кем-то возникнет симпатия, а другие станут недолюбливать друг друга. Всего произойдет пять встреч, каждая из которых принесет свои эмоции и впечатления. Участник выберет человека, понравившегося больше всего, и получит возможность пообщаться с ним за кадром. Обстановкой для знакомств станут модные и стильные заведения Бразилии.

Список серий телешоу Калейдоскоп свиданий: Бразилия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Всего лишь поцелуй Só um Selinho
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2020
Какой ты самодовольный! Que abusado!
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2020
Независимая женщина Uma mulher independente
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2020
Посмотри на меня, Хота Jota me nota
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2020
Время пришло O momento é agora
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2020
Спонтанность – мое второе имя Espontâneo como sobrenome
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2020
График выхода всех сериалов
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