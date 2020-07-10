Участниками проекта Netflix «Калейдоскоп свиданий: Бразилия» станут мужчины и девушки, которые отличаются друг от друга родом деятельности, возрастом и социальным статусом. Объединяет их одно – желание найти своего человека для романтических отношений. Шоу предоставит им такую возможность. Каждый выпуск раскрывает историю одного героя, который идет на пять свиданий вслепую. Местом для романтического ужина становятся модные бразильские бары и рестораны. В их уютной атмосфере между героями будут пробегать искры или холод. Каждый участник сам решит, с кем продолжить знакомство в приватной обстановке.