Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Калейдоскоп свиданий: Бразилия
1 постер
Киноафиша Сериалы Калейдоскоп свиданий: Бразилия

Калейдоскоп свиданий: Бразилия (2020 - …)

O Crush Perfeito 18+
Год выпуска 2020
Страна Бразилия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 27 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 42 минуты

О чем телешоу

Участниками проекта Netflix «Калейдоскоп свиданий: Бразилия» станут мужчины и девушки, которые отличаются друг от друга родом деятельности, возрастом и социальным статусом. Объединяет их одно – желание найти своего человека для романтических отношений. Шоу предоставит им такую возможность. Каждый выпуск раскрывает историю одного героя, который идет на пять свиданий вслепую. Местом для романтического ужина становятся модные бразильские бары и рестораны. В их уютной атмосфере между героями будут пробегать искры или холод. Каждый участник сам решит, с кем продолжить знакомство в приватной обстановке.

Калейдоскоп свиданий: Бразилия - трейлер
Калейдоскоп свиданий: Бразилия  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Телешоу находится в подборках
ТВ-Шоу про любовь ТВ-Шоу про любовь

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
5.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Калейдоскоп свиданий: Бразилия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше