«Сегун»: Рецензия Киноафиши

В 1600 году Япония переживает сложные времена. Сёгун мертв, а его сын-наследник еще слишком мал, чтобы взять на себя управление государством. Пока же власть находится в руках пяти даймё (военных феодалов), напряжение между которыми может привести к гражданской войне. Мы встречаем одного из них, Ёси Торанагу, в незавидном положении. Остальные правители надеются убрать его со своего пути, но умный мужчина умеет повернуть ситуацию в свою выгоду. К берегам Японии как раз выбросило корабль с иностранцами. Капитан судна, англичанин Джон Блэкторн, видится Торанаге источником сведений о положении других государств, которые могут дать преимущество в надвигающемся противостоянии.

За два премьерных эпизода Джон Блэкторн успевает пробить себе путь из тюрем и выгребных ям в роскошные дома с теплыми ваннами. Попасть в Японию уже давно было его целью, и, как его новый знакомый Торанага, он сделает все, чтобы осуществить задуманное. Будучи англичанином и исповедуя протестантизм, Джон выступает против португальцев, которые первыми добрались до Японии и обратили их в католицизм. Джон мечтает разорвать связь японцев с Португалией и сделать их своими союзниками в европейской войне.

Роман-эпопея Джеймса Клавелла, по которой поставлен сериал, следует за Джоном, освещая все трудности его ассимиляции. Сериал же, дабы не уподобляться многим другим историям о белых спасителях, создает сразу трех главных героев. Торанага в исполнении Хироюки Санада бесподобен. Его герой немногословен, но пронизывающий взгляд и не требует слов. Он тверд, опасен, честен и одновременно хитер. Из-за его уязвленного положения и силы характера герою невозможно не симпатизировать уже с первых минут шоу, даже несмотря на то, что его помыслы не столь чисты.

Сёгун

Связующим звеном между Блэкторном и Торанагой служит переводчица Марико. Женщины в Японии XVII века были либо женами для рождения наследников, либо наложницами для удовлетворения потребностей мужчин. Марико же благодаря своему знанию языка попадает в самый эпицентр политических интриг. Красивая умная женщина сохраняет нейтральную позицию и держит в секрете истинные чувства, пока зрителю не раскрывают ее историю. Эмоциональные вспышки после долгого затишья создают самую сложную героиню проекта. Центральную фигуру в мужском мире и маскулинной истории войны.

Марико великолепно говорит на португальском, потому что сама много лет назад приняла религию чужестранцев. Однако португальской речи в сериале нет. Создатели наполняют «Сёгуна» реализмом, давая всем своим японским актерам говорить на родном языке. В остальных же моментах звучит английский. Это не было бы проблемой, если бы герои сами постоянно не напоминали, что сейчас говорят именно на португальском. Сценаристы целых пять лет (процесс возглавлял сам Хироюки Санада ) переводили американский сценарий на аутентичный японский, а затем в обратную сторону для субтитров. Решив провести столь скрупулезную работу, создатели не решились на еще один шажок: пригласить на кастинг нескольких португальцев. Доведя эту языковую эстетику до совершенства, сквернословие Джона на родном английском звучали бы еще ярче.

Сёгун

Языковой момент — лишь небольшая погрешность в масштабной демонстрации Японии тех лет. Попытка найти хоть какой-то изъян в невероятной работе создателей сериала. «Сёгун» — не очередной проект, взявший известную базу, чтобы заработать деньги на поклонниках; не отчаянная попытка поскорее занять вакантное место после ухода «Игры престолов» . В этом проекте есть душа, светящаяся любовью и верой каждого причастного к его производству. От стежков на ткани великолепных одеяний, соответствующих эпохе, до изумительной работы с освещением и цветокоррекцией в монтажной комнате.

Сериал открывается сценой, когда истерзанный штормами корабль приближается к японскому берегу. На его борту последние выжившие с гниющими зубами из-за цинги. Ночь, вода покрыта туманом. Ступив на землю, зрители пробиваются через плотную дымку навстречу неизведанным, словно потусторонним, видам и цветам незнакомого мира. «Сёгун» воздействует на ощущения, а не пытается поразить масштабными пейзажами, созданными на компьютере. Он заводит героев в закрытые пространства и работает не с графикой, а постановкой сцены, текстурой одежды и контрастным светом.

Сёгун

Понимая всю мощь своей эстетики, создатели не останавливаются исключительно на визуально богатой экранизации монументального романа. Они находчиво убирают, добавляют, перемешивают сцены из произведения. В процессе им удается понятно объяснить причины происходящих политических интриг и религиозных войн того времени. «Сёгун» никогда не жертвует вдумчивым повествованием в угоду экшену. Насилие на экране ужасает, происходя при этом как бы между делом. Росчерк катаны, полет стрелы, а то и вовсе лишь короткое обсуждение убийства. Такие сцены обрушиваются на зрителя внезапно, демонстрируя низкую ценность жизни. Умереть так просто, что за каждым словом и взглядом приходится следить. Растет напряжение, подгоняемое звучанием традиционных японских барабанов. Смерть — еще один главный герой в этом невероятно цельном мире «Сёгуна».

Сегун

Мир, присутствие в котором хотелось бы продлить, восхищаясь искренней любовью людей, его создавших. И хоть исторический проект с большим количеством субтитров вряд ли обретет массовую аудиторию, но рискнувшие будут щедро награждены.