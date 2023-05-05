Во 2-м сезоне шоу «Вкус нации с Падмой Лакшми» речь пойдет о других блюдах, без которых невозможно представить жизнь типичного американца. Для начала бессменная ведущая Падме поведает об истоках кетчупа, неразрывно связанного с борьбой за независимость в Пуэрто-Рико, а затем пообщается с выходцами из Афганистана, после переезда в США открывших здесь ресторан национальной кухни. Не менее удивительна история коренных американцев, вопреки внешним обстоятельствам сумевших сохранить традиции предков, связанные в том числе и с едой.