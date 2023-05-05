Menu
Taste the Nation with Padma Lakshmi (2020), season 2

Season 2

Taste the Nation with Padma Lakshmi
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Taste the Nation with Padma Lakshmi" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Вкус нации с Падмой Лакшми» речь пойдет о других блюдах, без которых невозможно представить жизнь типичного американца. Для начала бессменная ведущая Падме поведает об истоках кетчупа, неразрывно связанного с борьбой за независимость в Пуэрто-Рико, а затем пообщается с выходцами из Афганистана, после переезда в США открывших здесь ресторан национальной кухни. Не менее удивительна история коренных американцев, вопреки внешним обстоятельствам сумевших сохранить традиции предков, связанные в том числе и с едой.

8.1 IMDb
List of episodes
Season 1
Season 2
Ketchup or No Ketchup
Season 2 Episode 1
5 May 2023
From Kabul With Love
Season 2 Episode 2
5 May 2023
Padma and the Beanstalk
Season 2 Episode 3
5 May 2023
The Borscht Identity
Season 2 Episode 4
5 May 2023
Fufu for the Win
Season 2 Episode 5
5 May 2023
Ube in the Bay
Season 2 Episode 6
5 May 2023
Greeks on the Gulf
Season 2 Episode 7
5 May 2023
On the Tip of my Krueng
Season 2 Episode 8
5 May 2023
Halal from Dearborn
Season 2 Episode 9
5 May 2023
Ciao New York
Season 2 Episode 10
5 May 2023
TV series release schedule
