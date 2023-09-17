Menu
Liga gorodov (2023), season 2

Liga gorodov 16+
Title Сезон 2
"Liga gorodov" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Лига городов» участниками первых двух серий станут уже известные аудитории команды, которые не вышли в финал в предыдущем сезоне. Они вступят в масштабный поединок, по результатам которого победители самостоятельно выберут себе наставника, а потом смогут сменить его. Напомним, в первом сезоне проекта принимали участие 62 команды, которые прошли в телевизионный этап благодаря кастингам в регионах. После этого они выступили перед наставниками и присоединились к команде одного из них.

