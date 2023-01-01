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Киноафиша Сериалы Положение вещей Сезоны Сезон 1

Polozhenie veshchej
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Положение вещей»

В 1-м сезоне сериала «Положение вещей» молодой человек по имени Вадим оказался не в то время не в том месте. На него упала тяжелая статуя во время ограбления музея. После того как парень пришел в себя, он обнаружил, что теперь может общаться с различными предметами. Главный герой устроился на новую работу в антикварный салон, где занялся охраной арендованных вещей. Сначала новый дар доставлял молодому человеку немало неудобств, однако впоследствии все изменилось. Удивительная способность помогла робкому парню в новой работе. Кроме того, он смог решить давние проблемы, а также... найти возлюбленную.

Список серий сериала Положение вещей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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