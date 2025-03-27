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Отзывы о сериале «Положение вещей»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Кет 27 марта 2025, 18:15
Оценка
влюбилась в этот сериал, в нём есть своя изюминка!
27 марта 2025, 18:15 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:44
в ответ на сообщение Кет от 27 марта 2025, 18:15
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
27 марта 2025, 20:44 Ответить
Илья Кретов 30 марта 2025, 20:26
Оценка
Потрясающий сериал. Легкий, элегантный, душевный! Хотелось-бы увидеть второй сезон.
30 марта 2025, 20:26 Ответить
Катерина Кейзер 27 мая 2025, 10:53
Оценка
Очень динамичный, интеллектуальный и увлекательный сериал с тонким юмором и нетривиальнлй иронией приковывают к себе внимание на протяжении всего сюжета, а несравненная игра актёров позволяет прочувствовать всю гамму эмоций героев.

Буду ждать с нетерпением второй сезон. Хотелось бы узнать истории сотрудников салона, а так же о судьбе братьев.
27 мая 2025, 10:53 Ответить
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