Selling The OC (2022), season 2

Selling The OC season 2 poster
Selling The OC 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Selling The OC" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат: Округ Ориндж» агенты продолжат торговать недвижимостью в одном из наиболее живописных уголков США. Округ Ориндж, расположенный в Калифорнии, предлагает непревзойденные виды на закат. Здесь можно найти различные варианты недвижимости, включая высотные здания, дома на холмах и собственность у воды. В некоторых районах Оринджа, таких как Ньюпорт-Бич, Лагуна-Бич, Корона-дель-Мар и Сан-Клементе, часто встречаются виллы с великолепными видами на Тихий океан и прекрасные закаты. Все эти прекрасные апартаменты агентам популярного реалити-шоу предстоит продать в кратчайшие сроки.

Selling The OC List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Back on the Market
Season 2 Episode 1
8 September 2023
The Elephant in the Office
Season 2 Episode 2
8 September 2023
The Ring Collector
Season 2 Episode 3
8 September 2023
Every Rose Has Its Thorn
Season 2 Episode 4
8 September 2023
Trouble Travels
Season 2 Episode 5
8 September 2023
Rough Waters
Season 2 Episode 6
8 September 2023
Sex, Lies, and iPhone Footage
Season 2 Episode 7
8 September 2023
Closing the Deal
Season 2 Episode 8
8 September 2023
TV series release schedule
