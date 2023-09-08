Во 2-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат: Округ Ориндж» агенты продолжат торговать недвижимостью в одном из наиболее живописных уголков США. Округ Ориндж, расположенный в Калифорнии, предлагает непревзойденные виды на закат. Здесь можно найти различные варианты недвижимости, включая высотные здания, дома на холмах и собственность у воды. В некоторых районах Оринджа, таких как Ньюпорт-Бич, Лагуна-Бич, Корона-дель-Мар и Сан-Клементе, часто встречаются виллы с великолепными видами на Тихий океан и прекрасные закаты. Все эти прекрасные апартаменты агентам популярного реалити-шоу предстоит продать в кратчайшие сроки.