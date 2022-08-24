Menu
Selling The OC (2022), season 1

Selling The OC season 1 poster
Selling The OC 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Selling The OC" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат: округ Ориндж» расскажет о расширении агентства недвижимости, которое уже успело полюбиться зрителям. Компания «Оппенгейм груп» всегда отличалась нестандартным выбором сотрудников. Их команда состоит из харизматичных и ярких личностей, которые на многое готовы, чтобы заключить сделку. Кроме того, братья Оппенгеймы ищут и новые кадры в свой коллектив. Реалити-шоу покажет соискателей и опытных работников с разных сторон, затронув не только профессиональную деятельность, но и личную жизнь. Как и самые простые люди, они переживают, веселятся и влюбляются.

TV Show rating

0.0
5.7 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Paradise Comes with a Price
Season 1 Episode 1
24 August 2022
Them Tables... They Turn
Season 1 Episode 2
24 August 2022
Testing the Waters
Season 1 Episode 3
24 August 2022
A Not So Happy Hour
Season 1 Episode 4
24 August 2022
An Off-Market Offer
Season 1 Episode 5
24 August 2022
Co-listing Chaos
Season 1 Episode 6
24 August 2022
Upping the Ante
Season 1 Episode 7
24 August 2022
Turning Tides
Season 1 Episode 8
24 August 2022
