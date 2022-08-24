В 1-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат: округ Ориндж» расскажет о расширении агентства недвижимости, которое уже успело полюбиться зрителям. Компания «Оппенгейм груп» всегда отличалась нестандартным выбором сотрудников. Их команда состоит из харизматичных и ярких личностей, которые на многое готовы, чтобы заключить сделку. Кроме того, братья Оппенгеймы ищут и новые кадры в свой коллектив. Реалити-шоу покажет соискателей и опытных работников с разных сторон, затронув не только профессиональную деятельность, но и личную жизнь. Как и самые простые люди, они переживают, веселятся и влюбляются.