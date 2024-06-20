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Матрешка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Матрешка
Киноафиша Сериалы Матрешка Сезоны Сезон 1

Matreshka 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Матрешка»

В 1-м сезоне сериала «Матрешка» события разворачиваются в Ленинграде в 1983 году. Простая студентка Юля Морозова живет с любящими родителями, встречается с парнем, за которого планирует вскоре выйти замуж, и изучает в ЛГУ иностранные языки. Но однажды она случайно попадается на глаза американцу Джиму Уиллеру. Мужчина сразу замечает, что она удивительно похожа на его почившую супругу, и влюбляется в Юлю. Однако он оказывается шпионом, и советские спецслужбы решают воздействовать на него через его слабость. Они вербуют Юлю, угрожая безопасности ее семьи, и ей приходится научиться вести двойную жизнь.

Рейтинг сериала

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Оцените 4 голоса
7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Матрешка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 июня 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 июня 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 июня 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 июня 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 июня 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 июня 2024
График выхода всех сериалов
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