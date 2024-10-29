Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Матрешка Отзывы

Отзывы о сериале «Матрешка»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ольга Хомченко(Хорнова) 29 октября 2024, 12:22
Оценка
Фильм очень понравился.События возвращают в 80 ые .Сильные личности, интриги, тайны работы КГБ.Замечательная игра актеров.
29 октября 2024, 12:22 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сёрфер
Сёрфер 12 комментариев
Беловежская пуща 21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь 4 комментария
Формула 1
Формула 1 24 комментария
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше