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Постер к 1-му сезону сериала Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?
Киноафиша Сериалы Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять? Сезоны Сезон 1

How Heavy Are the Dumbbells You Lift?
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?»

В 1-м сезоне сериала «Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?» старшеклассница Сакура очень любит поесть. Вскоре ее пристрастие сказывается на фигуре, и девочке приходится срочно отправиться в спортзал, чтобы исправлять положение. Там она сталкивается с президентом школьного совета, тихоней Акэми Сорюин. Правда, она оказывается совсем не такой заучкой, какой всегда казалась окружающим. Выясняется, что Сорюин одержима «мышечным фетишем». Теперь девушкам предстоит пройти через множество испытаний и усиленно тренироваться, чтобы достичь поставленных целей. Им придет на помощь обаятельный тренер Нарудзо Матио.

Список серий 1-го сезона сериала «Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Почему бы тебе не попробовать силовые тренировки? Why Don't You Try Strength Training?
Сезон 1 Серия 1
3 июля 2019
Почему бы тебе не съесть немного белка? Why Don't You Have Some Protein?
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2019
Сэнсэй тоже на диете? Sensei's on a Diet, Too?
Сезон 1 Серия 3
17 июля 2019
Хорошо ли вы провели лето? Did You Have a Nice Summer?
Сезон 1 Серия 4
24 июля 2019
Какое у вас спортивное мероприятие в День спорта? What's Your Sports Day Event?
Сезон 1 Серия 5
31 июля 2019
Хотите нового соперника? Want a New Rival?
Сезон 1 Серия 6
7 августа 2019
Хотите стать кумиром? Want to be an idol?
Сезон 1 Серия 7
14 августа 2019
Что, если мы заблудимся? What If We Get Lost?
Сезон 1 Серия 8
21 августа 2019
Видели ли вы Бога раньше? Have You Seen God Before?
Сезон 1 Серия 9
28 августа 2019
Тебе нравится Рождество? Do You Like Christmas?
Сезон 1 Серия 10
4 сентября 2019
Как вы проводите Новый год? How Are You Spending New Year's?
Сезон 1 Серия 11
11 сентября 2019
Насколько тяжелы штанги, которые ты поднимаешь? How Heavy Are the Barbells You Lift?
Сезон 1 Серия 12
18 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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