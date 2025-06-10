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Киноафиша Сериалы Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять? Отзывы

Отзывы о сериале «Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?»

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Святослав Гогос 10 июня 2025, 13:03
Оценка
Хорошее аниме, мотивирует пойти в зал и даёт больше информации о том, как привезти себя в хорошую форму.
10 июня 2025, 13:03 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:35
в ответ на сообщение Святослав Гогос от 10 июня 2025, 13:03
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
30 июня 2025, 18:35 Ответить
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