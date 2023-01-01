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Постер к 1-му сезону сериала Сфумато
Киноафиша Сериалы Сфумато Сезоны Сезон 1

Sfumato
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сфумато»

В 1-м сезоне сериала «Сфумато» череда чудовищных преступлений сотрясает спокойный городок. Мирные жители начинают бояться выходить из дома, а полиция буквально поставлена в тупик. Загадочный убийца создает картины по мотивам уже существующих мировых произведений искусства. При этом всякий раз его новая жертва загадочно пропадает с места происшествия. Когда сотрудники правоохранительных органов отправляются обследовать дом очередной девушки, они обнаруживают, что краны всюду открыты и из них течет черная вода. Это невольно наводит следственную группу на мысли о том, что они имеют дело с потусторонними силами.

Список серий сериала Сфумато График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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