События разворачиваются в одном из российских городов, где неожиданно происходит серия таинственных преступлений. Мастер безумных мистификаций создает полотна, на которых изображает свои будущие преступления. Примечательно, что сюжеты этих картин уже хорошо известны всем, кто худо-бедно понимает в искусстве. Следствие заходит в тупик с каждым загадочным исчезновением новой жертвы с места происшествия, а появление в их домах «темной воды», которая течет из всех кранов, заставляет полицию поверить в мистику...