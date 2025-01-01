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Киноафиша Сериалы Сфумато

Сфумато (2023 - …)

Sfumato 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

События разворачиваются в одном из российских городов, где неожиданно происходит серия таинственных преступлений. Мастер безумных мистификаций создает полотна, на которых изображает свои будущие преступления. Примечательно, что сюжеты этих картин уже хорошо известны всем, кто худо-бедно понимает в искусстве. Следствие заходит в тупик с каждым загадочным исчезновением новой жертвы с места происшествия, а появление в их домах «темной воды», которая течет из всех кранов, заставляет полицию поверить в мистику...

В ролях
В ролях
Иван Николаев
Иван Николаев
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Татьяна Новик
Дмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Сфумато - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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