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Постер к 2-му сезону сериала Опасная пятерка
Киноафиша Сериалы Опасная пятерка Сезоны Сезон 2

Danger 5
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Опасная пятерка»

Во 2-м сезоне сериала «Опасная пятерка» команда намерена отомстить за гибель близкого друга. Гитлер, проходя возле Клэр, изображает из себя успешного старшеклассника Джонни, который отчаянно стремится к власти. Команда подвергается преследованиям полицией. Тем временем нацистские динозавры возвращаются, превращая тех, кого они заражают, в людей-ящеров. Затем нацисты хотят захватить католическую церковь. Опасной пятерке предстоит спасти Рождество. Гитлер возвращается к жизни как зомби и поднимает армию нацистских зомби, вторгшихся в Советских Союз, в то время как Джексон пытается завоевать расположение Ильзы.

Список серий 2-го сезона сериала «Опасная пятерка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
С Рождеством, полковник Merry Christmas Colonel
Сезон 2 Серия 1
4 января 2015
Джонни Гитлер Johnny Hitler
Сезон 2 Серия 2
11 января 2015
Месть людоящеров Revenge of the Lizardmen
Сезон 2 Серия 3
18 января 2015
Ун Сакко ди Натале Un Sacco Di Natale (A Sack of Christmas)
Сезон 2 Серия 4
25 января 2015
Супер мертвый Super Dead
Сезон 2 Серия 5
1 февраля 2015
Назад к фюреру Back to the Fuhrer
Сезон 2 Серия 6
8 февраля 2015
Добро пожаловать в Гитлерленд Welcome to Hitlerland
Сезон 2 Серия 7
15 февраля 2015
График выхода всех сериалов
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