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Постер к 1-му сезону сериала Опасная пятерка
Киноафиша Сериалы Опасная пятерка Сезоны Сезон 1

Danger 5
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Опасная пятерка»

В 1-м сезоне сериала «Опасная пятерка» действие разворачивается в альтернативной реальности. В 1980-х годах приближается Рождество. Фашист Адольф Гитлер оказывается жив. У него есть два магических желания. Джексон, Пьер и Такер работают под прикрытием в нацистской Германии. Вооруженные оружием, ядовитыми веществами, пластиковой взрывчаткой и наделенные безумным патриотизмом, они собираются закончить Вторую мировую войну в любимом ночном клубе Гитлера. Затем нацисты похищают Эйфелеву башню и планирую проделать тоже самое со статуей Свободы. Тем временем Ильза и Клэр задерживают. Они находятся в темнице.

Список серий 1-го сезона сериала «Опасная пятерка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Я танцевал для Гитлера! I Danced for Hitler
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2012
Ящерицы Солдаты Третьего Рейха Lizard Soldiers of the Third Reich
Сезон 1 Серия 2
5 марта 2012
Убийцы восходящего солнца Kill-Men of the Rising Sun
Сезон 1 Серия 3
12 марта 2012
Золотой дворец убийств Гитлера Hitler's Golden Murder Palace
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2012
Свежее мясо для секс-кухни Гитлера Fresh Meat for Hitler's Sex Kitchen
Сезон 1 Серия 5
26 марта 2012
Окончательная победа Final Victory
Сезон 1 Серия 6
2 апреля 2012
График выхода всех сериалов
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