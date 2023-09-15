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Постер к 1-му сезону сериала До свадьбы заживет
Киноафиша Сериалы До свадьбы заживет Сезоны Сезон 1

Do svadby zazhivet 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «До свадьбы заживет»

В 1-м сезоне сериала «До свадьбы заживет» Вика родилась в состоятельной семье, с детства ей ни в чем не отказывали. Отец Виктории всегда обладал большими финансовыми возможностями и баловать дочь. Виктория выросла красивой и умной девушкой, однако с непростым характером. Однажды она ссорится с отцом, который отказывается потакать очередным ее прихотям, и уходит из дома. Опасаясь, что дочь натворит глупостей, мужчина просит своего охранника приглядеть за ней. По прошествии времени Виктория влюбляется в своего телохранителя, несмотря на то что у нее есть молодой человек Гоша. А еще через время девушка попадает в крупные неприятности.

Список серий 1-го сезона сериала «До свадьбы заживет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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