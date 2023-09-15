Тест: вы организованный или спонтанный человек?

Даже малыша грозились отнять: после шоу «Беременна в 16» жизнь участницы из детдома напоминает кошмар

Давно порвала связь с отцом: «американская» дочь Агутина и Варум пошла вся в мать

Родила от японца: дочки Кати из «Курьера» поражают всех необычной внешностью

Особенный сын Бледанс сильно изменился: народ поражен (фото)

Овны постоянно врут на эту тему: истину не знает никто

Одно правило помогло Пахмутовой и Добронравову прожить вместе 67 лет: ничего сложного

У песни «Постой, паровоз» был четвертый куплет: цензоры были в ужасе, услышав строки

Полвека все недоумевают, что за «красавица Икука» из песни в «Трех мушкетерах»: загадка разгадана

Проиграли 5 млн: знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на этот легкий вопрос о «Бриллиантовой руке»

Перед таким мужчиной невозможно было устоять: вот как Ширвиндт выглядел 70 лет назад