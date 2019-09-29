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Постер к 1-му сезону сериала Мир в огне
Киноафиша Сериалы Мир в огне Сезоны Сезон 1

World on Fire 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мир в огне»

В 1-м сезоне сериала «Мир в огне» молодая американка Нэнси работает корреспондентом в странах Европы во время самого начала Второй мировой войны. Но с вторжением фашистской Германии в Польшу в сентябре 1939 года она не бежит на родину, а внимательно наблюдает за происходящим, записывая все увиденное собственными глазами для потомков. Именно Нэнси оказывается первым человеком, лицезревшим, как тысяча немецких танков движется на Францию. Ее собственная жизнь и любовная связь рушится под натиском исторических перемен. Осенью 1940-го Нэнси становится свидетельницей Битвы за Британию.

Список серий сериала Мир в огне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 октября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 ноября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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