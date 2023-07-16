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Постер к 2-му сезону сериала Мир в огне
Киноафиша Сериалы Мир в огне Сезоны Сезон 2

World on Fire 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мир в огне»

Во 2-м сезоне сериала «Мир в огне» события разворачиваются в октябре 1940 года. Британия впервые в полной мере осознает новую реальность наступившей войны. Пилотов-одиночек посылают уничтожать немецкие бомбардировщики, рыщущие в небе над Манчестером. В это время фашистская Германия запускает план Северного блицкрига. Британских солдат – вчерашних мальчишек – отправляют воевать в разные части света. Пока одни ребята направляются в оккупированную Францию, другие пытаются тайно проникнуть в Рейх, а третьи сражаются бок обок с индийскими саперами и австралийскими землекопами в пустынях Северной Африки.

Список серий сериала Мир в огне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
16 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
16 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
16 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
16 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
16 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
16 июля 2023
График выхода всех сериалов
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