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Постер к 1-му сезону сериала Дом в огне
Киноафиша Сериалы Дом в огне Сезоны Сезон 1

Mitaraike, Enjou Suru
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом в огне»

В 1-м сезоне сериала «Дом в огне» судьба целой семьи Мурата рушится после трагического происшествия. Родовое поместье сгорает, и в поджоге обвиняют супругу хозяина. Все улики указывают на женщину, и она оказывается за решеткой, где вскоре и умирает от болезни. Но у обвиняемой остается маленькая дочь Андзу, которая уверена в невиновности матери. Новая жена отца кажется ей подозрительной и неприятной особой, особенно когда она отправляет девочку учиться в закрытый пансионат. Годы спустя Андзу Мурата возвращается в родной город и устраивается горничной в дом своей мачехи под чужим именем. Она намерена узнать, что произошло в ее детстве на самом деле.

Список серий сериала Дом в огне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 июля 2023
График выхода всех сериалов
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