Героиня японского детективно-драматического сериала «Дом в огне» – молодая девушка по имени Андзу Мурата, пытающаяся разобраться в тайнах прошлого своей семьи. Несколько лет назад ее мать отправили в тюрьму за поджог дома. Женщина скончалась за решеткой, но Андзу уверена, что она не совершала этого преступления. Скрыв свою личность, она устраивается домработницей в дом новой жены отца. Девушка подозревает, что именно эта женщина подстроила все так, чтобы освободить место в богатой семье для себя.