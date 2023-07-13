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Киноафиша Сериалы Дом в огне

Дом в огне (2023 - …)

Mitaraike, Enjou Suru 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Героиня японского детективно-драматического сериала «Дом в огне» – молодая девушка по имени Андзу Мурата, пытающаяся разобраться в тайнах прошлого своей семьи. Несколько лет назад ее мать отправили в тюрьму за поджог дома. Женщина скончалась за решеткой, но Андзу уверена, что она не совершала этого преступления. Скрыв свою личность, она устраивается домработницей в дом новой жены отца. Девушка подозревает, что именно эта женщина подстроила все так, чтобы освободить место в богатой семье для себя.

Дом в огне - трейлер первого сезона
Дом в огне  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Митсухиро Оикава
Кий Китано
Юри Цунэмацу
Кёка Судзуки
Мэй Нагано
Митико Китисэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Дом в огне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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