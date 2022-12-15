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Постер к 2-му сезону сериала Тиндер-80
Киноафиша Сериалы Тиндер-80 Сезоны Сезон 2

3615 Monique 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тиндер-80»

Во 2-м сезоне сериала «Тиндер-80» Саймон, Тони и Стефани олицетворяют новое поколение, готовое на все, чтобы соответствовать веку прогресса. Их служба мгновенного обмена эротическими сообщениями на базе сервиса «Видеотекс» обретает небывалую популярность. По сути, они создают первый в мире «сайт знакомств» и вносят огромный вклад в сексуальную раскрепощенность целой страны. Но в процессе реализации этого безумного проекта между друзьями происходит раскол. Кто-то предпочитает дружбе деньги, кто-то находит девушку, а кто-то чувствует себя недооцененным в общем деле. Ребятам предстоит пройти через страсть, ложь и предательство.

Список серий 2-го сезона сериала «Тиндер-80» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
3615 Ливе 3615 Libé
Сезон 2 Серия 1
15 декабря 2022
3615 Ной 3615 Noah
Сезон 2 Серия 2
15 декабря 2022
3615 Дорсель 3615 Dorcel
Сезон 2 Серия 3
15 декабря 2022
3615 Транс-Пак 3615 Transpac
Сезон 2 Серия 4
15 декабря 2022
3615 Свидание 3615 Rencard
Сезон 2 Серия 5
15 декабря 2022
3615 Космический секс 3615 Space Sex
Сезон 2 Серия 6
15 декабря 2022
3615 Паскуа 3615 Pasqua
Сезон 2 Серия 7
15 декабря 2022
3615 Рождество 3615 Noël
Сезон 2 Серия 8
15 декабря 2022
3615 Сикоб 3615 Sicob
Сезон 2 Серия 9
15 декабря 2022
3615 Блоктель 3615 Blocktel
Сезон 2 Серия 10
15 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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