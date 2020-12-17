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Постер к 1-му сезону сериала Тиндер-80
Киноафиша Сериалы Тиндер-80 Сезоны Сезон 1

3615 Monique 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тиндер-80»

В 1-м сезоне сериала «Тиндер-80» в центре событий оказываются три никому не известных паренька с окраины Парижа. Это простые студенты, не пользующиеся популярностью у противоположного пола, и им едва хватает денег на обед в университетской столовой. Однако ребята чувствуют, что вскоре жизнь во Франции разительно изменится, и готовятся «поймать волну». Технический прогресс поражает всех в 1980 году, когда компания «Видеотекс» выпускает на рынок первый сервис мгновенного обмена сообщениями – допотопный прототип современных мессенджеров. Герои решают действовать смело и на базе «Видеотекса» открывают службу эротических знакомств.

Список серий 1-го сезона сериала «Тиндер-80» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
3615 Стефани 3615 Stéphanie
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2020
3615 Фантазия 3615 Fantasme
Сезон 1 Серия 2
17 декабря 2020
3615 Миттеран 3615 Mitterrand
Сезон 1 Серия 3
17 декабря 2020
3615 Клара 3615 Clara
Сезон 1 Серия 4
17 декабря 2020
3615 Тони 3615 Toni
Сезон 1 Серия 5
17 декабря 2020
3615 Q-код 3615 Code Q
Сезон 1 Серия 6
17 декабря 2020
3615 Анджело 3615 Angelo
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2020
3615 Шанталь 3615 Chantal
Сезон 1 Серия 8
17 декабря 2020
3615 Освобождение 3615 Libération
Сезон 1 Серия 9
17 декабря 2020
3615 Саймон 3615 Simon
Сезон 1 Серия 10
17 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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