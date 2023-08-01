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Постер к 1-му сезону сериала Замаячный
Киноафиша Сериалы Замаячный Сезоны Сезон 1

Zamayachnyj 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Замаячный»

В 1-м сезоне сериала «Замаячный» в центре событий оказывается сильная волевая женщина Екатерина, которая работает следователем. Много лет назад с ней случилось чудовищное происшествие, и призраки прошлого порой дают о себе знать. Однажды Кате сообщают, что возле ее родного села Замаячный обнаружены трупы трех девушек, которых убили больше года назад и бросили в подвале пустующего дома. Так Катя вновь сталкивается со своим главным страхом. На месте происшествия женщина видит давнего приятеля Сергея — 11 лет назад он только прибыл из армии, а теперь устроился оперативником угрозыска. Он готов оказать Кате содействие...

Список серий 1-го сезона сериала «Замаячный» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 августа 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 августа 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 августа 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 августа 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 августа 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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