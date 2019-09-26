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Постер к 1-му сезону сериала Второй шанс Кэрол
Киноафиша Сериалы Второй шанс Кэрол Сезоны Сезон 1

Carol's Second Act 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Второй шанс Кэрол»

В 1-м сезоне сериала «Второй шанс Кэрол» 50-летняя Кэрол всегда чувствовала себя не на своем месте. Воспитав двоих детей и посвятив всю себя супругу, а также нелюбимой работе, Кэрол однажды решает кардинальным образом изменить свою жизнь и воплотить заветную мечту. Несмотря на то, что много лет назад Кэрол так и не решилась построить карьеру в медицине, теперь у нее есть возможность наверстать упущенное. Отчаянная героиня разводится с мужем и устраивается в госпиталь, предварительно уволившись со службы, где работала много лет. Своим примером женщина доказывает, что никогда не поздно начать с чистого листа.

Список серий 1-го сезона сериала «Второй шанс Кэрол» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2019
Жар You Give Me Fever
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2019
Зебра The Zebra
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2019
День марафона Marathon Day
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2019
Ночной поплавок The Nightfloat
Сезон 1 Серия 5
24 октября 2019
Изменение правил игры Game Changer
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2019
Доктор Мама Dr. Mom
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2019
Больной и пенсионер Sick and Retired
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2019
Собаки-терапевты Therapy Dogs
Сезон 1 Серия 9
5 декабря 2019
Счастливого 19 декабря Merry December 19th
Сезон 1 Серия 10
12 декабря 2019
Блокирование Blocking
Сезон 1 Серия 11
9 января 2020
Экспертные оценки Peer Evaluations
Сезон 1 Серия 12
16 января 2020
Ночные лимоны Night Lemons
Сезон 1 Серия 13
30 января 2020
Секреты Secrets
Сезон 1 Серия 14
6 февраля 2020
В верхней части списка Top of the List
Сезон 1 Серия 15
13 февраля 2020
Влюбленность Кэрол Carol's Crush
Сезон 1 Серия 16
20 февраля 2020
Плюс одни Plus Ones
Сезон 1 Серия 17
5 марта 2020
Покойся с миром, доктор Герман R.I.P. Dr. Herman
Сезон 1 Серия 18
12 марта 2020
График выхода всех сериалов
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